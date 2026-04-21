Трамп убежден, что иранцы приедут на переговоры

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в преддверии ожидающихся во вторник переговоров в Исламабаде выразил уверенность, что Иран примет в них участие, и надеется заключить сделку.

"Они будут вести переговоры, а если не будут, то столкнутся с проблемами, которых никогда раньше не видели. (...) Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят свою страну", - заявил Трамп в телефонном интервью передаче The John Fredericks Show.

Он вновь подчеркнул, что у иранцев "не будет ядерного оружия".

Ранее иранская сторона заявляла, что нарушение режима прекращения огня и угрозы со стороны США препятствуют переговорному процессу.

Так, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном под угрозами.

"Трамп, вводя блокаду (Ормузского пролива - ИФ) и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз", - написал Галибаф в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде должны стартовать во вторник. По его словам, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом полетит в Исламабад для переговоров с Ираном. Власти Пакистана готовятся к визиту в Исламабад переговорщиков из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах.

Кроме того в понедельник американский лидер сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие.

"Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД (...) это одно из худших соглашений, когда-либо заключенных с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет и не может быть с соглашением, что мы составляем", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Предыдущий раунд американо-иранских переговоров также проходил в Исламабаде 11 апреля.