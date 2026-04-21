Пашинян заявил о необходимости включить армянскую церковь в налоговое поле

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Армянская апостольская церковь должна быть включена в систему всеобщего декларирования налогов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Представители духовенства не могут быть вне системы всеобщего декларирования налогов. Мы давно говорили, что церковь должна платить налоги", - сказал Пашинян, представляя во вторник предвыборную программу возглавляемой им партии "Гражданский договор". По его словам, церковь не желает быть подотчетной народу. "Но церковь - это народ, никогда ни один католикос не был церковью", - заявил Пашинян.

Он добавил, что церковь, "отказавшись от духовных проповедей, занята политическими проповедями".

В миреАрмянская апостольская церковь лишилась права безвозмездно получать участки землиЧитать подробнее

"Наша святая святых - Первопрестольный Св.Эчмиадзин (духовный центр армянской церкви - ИФ) осквернена, заражена. И народ во время выборов должен принять решение", - сказал Пашинян.

Как сообщалось, Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой госбезопасности страны. Премьер отметил, что Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

Правящая партия "Гражданский договор" включила вопрос смены Католикоса всех армян в свою предвыборную программу. Очередные парламентские выборы в стране пройдут 7 июня.

Армения Никол Пашинян Армянская апостольская церковь
Трамп обвинил Иран в многочисленных нарушениях режима прекращения огня

Лавров анонсировал скорое открытие Генконсульства РФ в ливийском Бенгази

Иранская делегация пока не приехала в Пакистан

Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

 Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

 Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

Трамп убежден, что иранцы приедут на переговоры

Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

 Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

CBS сообщил, что второй раунд переговоров Израиля и Ливана состоится 23 апреля
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9072 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1812 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов