Пашинян заявил о необходимости включить армянскую церковь в налоговое поле

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Армянская апостольская церковь должна быть включена в систему всеобщего декларирования налогов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Представители духовенства не могут быть вне системы всеобщего декларирования налогов. Мы давно говорили, что церковь должна платить налоги", - сказал Пашинян, представляя во вторник предвыборную программу возглавляемой им партии "Гражданский договор". По его словам, церковь не желает быть подотчетной народу. "Но церковь - это народ, никогда ни один католикос не был церковью", - заявил Пашинян.

Он добавил, что церковь, "отказавшись от духовных проповедей, занята политическими проповедями".

"Наша святая святых - Первопрестольный Св.Эчмиадзин (духовный центр армянской церкви - ИФ) осквернена, заражена. И народ во время выборов должен принять решение", - сказал Пашинян.

Как сообщалось, Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой госбезопасности страны. Премьер отметил, что Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

Правящая партия "Гражданский договор" включила вопрос смены Католикоса всех армян в свою предвыборную программу. Очередные парламентские выборы в стране пройдут 7 июня.