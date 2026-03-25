Армянская апостольская церковь лишилась права безвозмездно получать участки земли

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Парламент Армении принял в окончательном чтении поправку в Земельный кодекс о лишении Армянской апостольской церкви права безвозмездного получения в собственность земельных участков.

Признана утратившей силу статья, которая предусматривает безвозмездную передачу церкви земельных участков, находящиеся в собственности государства и общин.

В декабре 2025 года правительство Армении решило расформировать и ликвидировать ЗАО "Духовно-культурная общественная телекомпания". ЗАО транслировало в Армении церковный телеканал "Шогакат" с 2011 года.

Кроме того, правительство одобрило поправку к Земельному кодексу, по которой Армянская апостольская церковь лишается права безвозмездного получения в собственность земельных участков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости отречения католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой госбезопасности страны. Недавно Пашинян заявил, что католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.