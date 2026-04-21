Bloomberg сообщил о требовании командующего КСИР к жесткости в переговорах с США

Президент и глава МИД Ирана настроены более компромиссно, узнало агентство

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди считает необходимым действовать жестко на переговорах с США, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи более склонны к компромиссам для скорейшего достижения соглашения с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Вахиди выступает за неуступчивую переговорную позицию, в чем у него разногласия с менее идеологически настроенными деятелями, такими как Пезешкиан и Аракчи.

Собеседники Bloomberg из числа американских и иранских чиновников также сообщили, что консервативно настроенные деятели в иранском правительстве и военном руководстве восприняли продолжение блокады иранских портов США как сигнал того, что президенту США Дональду Трампу нельзя доверять.

Axios, ссылаясь на источники, 20 апреля сообщал, что по мнению американской администрации, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возглавлявший иранскую делегацию на переговорах с США, и Вахиди не действуют сообща при проведении Тегераном политики в отношении США.