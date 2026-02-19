В ФРБ Миннеаполиса сочли критику Хассеттом доклада о пошлинах атакой на независимость ФРС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари счел очередной атакой на независимость Федеральной резервной системы критические высказывания экономического советника Белого дома Кевина Хассетта о недавнем докладе ФРБ Нью-Йорка по последствиям введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Хассетт назвал "позором" доклад, в котором говорится, что основная часть нагрузки, вызванной повышением пошлин на импорт в США в 2025 году, легла на плечи американских компаний и потребителей, и призвал привлечь его авторов к ответственности.

"Это просто еще один шаг в попытке подорвать независимость ФРС, - заявил Кашкари на мероприятии, комментируя высказывания Хассетта. - За последний год мы видели несколько таких попыток. В конечном итоге речь идет о денежно-кредитной политике".

По его словам, ФРБ проводят исследования, чтобы "лучше понять и глубже изучить экономику". "Мы делаем все возможное, чтобы лучше оценить состояние экономики, основываясь на данных и анализе", - сказал он.

Доклад, опубликованный ФРБ Нью-Йорка 12 февраля, показал, что в январе-августе 2025 года порядка 94% расходов, связанных с подъемом пошлин, было переложено на американский бизнес и потребителей. Этот показатель снизился до 92% в сентябре-октябре и до 86% в ноябре. Эксперты оценивали, снижали ли производители из стран-экспортеров после введения пошлин свои цены (то есть брали тарифные издержки на себя), или же повышали их, перекладывая увеличение пошлин на потребителей в США.

Хассет настаивает, что пошлины оказали незначительное влияние на цены и способствовали повышению уровня жизни американцев.