Поиск

В ФРБ Миннеаполиса сочли критику Хассеттом доклада о пошлинах атакой на независимость ФРС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари счел очередной атакой на независимость Федеральной резервной системы критические высказывания экономического советника Белого дома Кевина Хассетта о недавнем докладе ФРБ Нью-Йорка по последствиям введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Хассетт назвал "позором" доклад, в котором говорится, что основная часть нагрузки, вызванной повышением пошлин на импорт в США в 2025 году, легла на плечи американских компаний и потребителей, и призвал привлечь его авторов к ответственности.

"Это просто еще один шаг в попытке подорвать независимость ФРС, - заявил Кашкари на мероприятии, комментируя высказывания Хассетта. - За последний год мы видели несколько таких попыток. В конечном итоге речь идет о денежно-кредитной политике".

По его словам, ФРБ проводят исследования, чтобы "лучше понять и глубже изучить экономику". "Мы делаем все возможное, чтобы лучше оценить состояние экономики, основываясь на данных и анализе", - сказал он.

Доклад, опубликованный ФРБ Нью-Йорка 12 февраля, показал, что в январе-августе 2025 года порядка 94% расходов, связанных с подъемом пошлин, было переложено на американский бизнес и потребителей. Этот показатель снизился до 92% в сентябре-октябре и до 86% в ноябре. Эксперты оценивали, снижали ли производители из стран-экспортеров после введения пошлин свои цены (то есть брали тарифные издержки на себя), или же повышали их, перекладывая увеличение пошлин на потребителей в США.

Хассет настаивает, что пошлины оказали незначительное влияние на цены и способствовали повышению уровня жизни американцев.

США ФРС Дональд Трамп Нил Кашкари Кевин Хассетт ФРБ Миннеаполиса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

 На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

Трамп сообщил о выделении рядом стран $7 млрд на помощь Газе

Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

 Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

Швеция объявила о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,4 млрд

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });