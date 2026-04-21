NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен

В США ждут официального ответа Тегерана на предложения Вашингтона

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вылет вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложен, пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией.

По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

Вице-президент США должен был вылететь 21 апреля Пакистан, где на следующий день должны были возобновиться переговоры - в тот же день, когда истекает срок действия соглашения о прекращении огня между США и Ираном. По словам собеседника издания, без ответа со стороны Ирана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка не отменена.

"Поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым", пишет газета. По ее данным, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения".

По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".