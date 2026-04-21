CENTCOM сообщил о перехвате 28 связанных с Ираном судов с начала блокады

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США с начала блокады перехватили уже 28 торговых судов, вышедших или направляющихся в иранские порты, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"С начала американской блокады судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, американские силы приказали 28 судам развернуться или вернуться в порты", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркивают, что в "результате американской блокады полностью остановлена торговля Ирана по морю".

Как сообщали в CENTCOM, в воскресенье в ходе попытки прорыва американской блокады в Оманском заливе ВМС США атаковали и захватили иранское грузовое судно Touska.

После неоднократных требований об остановке, которые судно не выполняло, ракетный эсминец USS Spruance выпустил по нему несколько артиллерийских снарядов. Судно было обездвижено и на его борт с вертолетов высадилась группа американской морской пехоты для захвата и досмотра груза.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

