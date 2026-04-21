Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти на данном этапе не видят смысла в переговорах с США по причине слишком значительных требований американской стороны, сообщает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на полученную им информацию.

"Иранская переговорная команда через пакистанского посредника заявила американской стороне, что по различным причинам она не будет присутствовать в Исламабаде в среду, и в настоящее время нет никаких перспектив участия в переговорах", - информирует агентство.

По его данным, в ходе первого раунда переговоров США выдвинули завышенные требования, после чего диалог зашел в тупик. Однако впоследствии ситуация не изменилась.

"В ходе обмена сообщениями в последние несколько дней американцы не отказались от своих чрезмерных требований, противоречащих правам иранского народа, и никакого существенного прогресса в обмене сообщениями достигнуто не было. По этой причине в Иране сегодня, наконец, заявили, что в данной ситуации считают участие в переговорах пустой тратой времени, поскольку США препятствуют достижению какого-либо надлежащего соглашения", - передает агентство.

По версии иранской стороны, США с самого начала нарушали договоренности с Ираном о прекращении огня, к примеру, не надавив на Израиль для установления перемирия в Ливане; в итоге перемирия там удалось добиться из-за угрозы ракетного удара Ирана по Израилю.

Также, отмечает "Тасним", хотя Иран после установления режима прекращения огня в Ливане согласился снять ограничения на судоходство через Ормузский пролив, США в свой черед продолжили блокаду иранских портов.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена. В Белом доме идут совещания в том числе с участием Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета.