Белый дом подтвердил отмену поездки делегации США на переговоры с Ираном

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США подтвердила, что на данный момент не планирует отправлять в Пакистан делегацию для переговоров с Ираном.

"В свете публикации президентом Трампом в социальной сети Truth Social, США будут ждать согласованного иранского предложения. Поездка на переговоры в Пакистан сегодня не состоится", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном в ожидании предложений Тегерана по мирному регулированию.