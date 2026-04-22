Axios сообщил о планах Трампа еще на три-пять дней перемирия с Ираном

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Продление перемирия США с Ираном, о котором объявил президент США Дональд Трамп 21 апреля, как планируется, будет действовать всего несколько дней, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Трамп готов дать им еще около трех-пяти дней перемирия, чтобы у иранцев была возможность определиться с переговорной позицией. Продление не будет бессрочным", - заявил порталу американский источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в США считают, что мирное соглашение с Тегераном все еще возможно, однако сейчас проблема заключается в разногласиях среди иранских руководителей. Axios утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи практически не участвует в диалоге, а страна де-факто находится под руководством генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), со стратегией которых не согласны иранские переговорщики.

"Мы увидели абсолютный раскол между переговорщиками и военными, причем ни у одной стороны нет доступа к верховному лидеру, который никому не отвечает", - утверждает источник издания.

Axios пишет, что отчасти такое положение вещей могло стать следствием гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 17 марта. Сообщается, что он обладал необходимыми авторитетом и политическим весом, чтобы координировать позиции различных сторон. По словам американского источника, занявший его должность Мохаммад Багер Золькадр не справляется с этой задачей.

Трамп 22 апреля заявил, что решил продлить перемирие "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.