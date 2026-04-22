В Тегеране заявили о готовности к переговорам после отмены морской блокады

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде смогут состояться, когда американская блокада иранских портов будет снята, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я полагаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - сказал Иравани журналистам в ООН, его слова приводит агентство ИРНА.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. Позже он объяснил необходимость сохранения американской блокады иранских портов тем, что без нее сделки с Тегераном никогда не будет.

Администрация США подтвердила, что на данный момент не планирует отправлять в Пакистан делегацию для переговоров с Ираном, США будут ждать согласованного иранского предложения.

Вечером во вторник агентство "Тасним" сообщило, что иранские власти на данном этапе не видят смысла в переговорах с США по причине слишком значительных требований американской стороны.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Тегеран Иран
