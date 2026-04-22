США приостановили поставки наличных долларов в Ирак и военное сотрудничество

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США временно остановила поставки наличных долларов в Ирак, добиваясь от Багдада мер в отношении проиранских военизированных формирований, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Также, по их данным, США заморозили сотрудничество по программам в сфере безопасности с иракскими военными.

Минюст США запретил отправку транспортного самолета с банкнотами на сумму примерно в $500 млн со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка, полученных от доходов с продажи иракской нефти.

Это уже вторая предназначенная для Ирака поставка с начала военных действий США против Ирана в конце февраля, которая была задержана американской стороной, отмечает WSJ. Этот шаг Вашингтона последовал после атак проиранских ополченцев на американские объекты в Ираке и соседних странах "в знак поддержки Тегерану".

По словам источников издания, администрация Трампа подобным образом усиливает давление на Багдад, чтобы тот теснее работал с Вашингтоном и ослабил свои связи с Тегераном.