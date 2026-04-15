Поиск

Танкер под флагом Ирака успешно прошел через Ормузский пролив в Персидский залив

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Супертанкер Agios Fanourios I под флагом Ирака прошел из Ормузского пролива в Персидский залив, он стал первым нефтевозом, идущим через этот водный путь на северо-запад с момента введения блокады пролива со стороны США, сообщает в среду Bloomberg.

Агентство напоминает, что в настоящий момент армада американских кораблей препятствует движению судов в Оманском заливе и, по всей видимости, ранее вынудила некоторые танкеры, включая находящийся под санкциями США Rich Starry, развернуться.

Танкер Agios Fanourios I не направлялся в Иран и не включен в черный список США. Агентство передает, что, согласно данным по отслеживанию судов, в качестве пункта назначения этого судна указан иракский город Басра.

Первая попытка этого танкера войти в Персидский залив была прервана в воскресенье из-за провала переговоров между США и Ираном.

Тем временем судно Rich Starry, всё ещё направляющееся обратно через пролив, в настоящее время сигнализирует о том, что ожидает указаний. Данные отслеживания судов показывают, что оно по-прежнему полностью загружено тем же грузом, с которым вышло из Персидского залива.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ирак Персидский залив Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Трамп считает, что иранский конфликт близок к завершению

Лавров заявил, что отношения РФ и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах

Си Цзиньпин и Лавров проводят встречу в Пекине

Ливан на переговорах с Израилем призвал к прекращению огня

Вэнс заявил, что Трамп хочет заключить большую сделку с Ираном

Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

Трамп заявил, что не планирует возобновлять военные действия против Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1670 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9005 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов