Танкер под флагом Ирака успешно прошел через Ормузский пролив в Персидский залив

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Супертанкер Agios Fanourios I под флагом Ирака прошел из Ормузского пролива в Персидский залив, он стал первым нефтевозом, идущим через этот водный путь на северо-запад с момента введения блокады пролива со стороны США, сообщает в среду Bloomberg.

Агентство напоминает, что в настоящий момент армада американских кораблей препятствует движению судов в Оманском заливе и, по всей видимости, ранее вынудила некоторые танкеры, включая находящийся под санкциями США Rich Starry, развернуться.

Танкер Agios Fanourios I не направлялся в Иран и не включен в черный список США. Агентство передает, что, согласно данным по отслеживанию судов, в качестве пункта назначения этого судна указан иракский город Басра.

Первая попытка этого танкера войти в Персидский залив была прервана в воскресенье из-за провала переговоров между США и Ираном.

Тем временем судно Rich Starry, всё ещё направляющееся обратно через пролив, в настоящее время сигнализирует о том, что ожидает указаний. Данные отслеживания судов показывают, что оно по-прежнему полностью загружено тем же грузом, с которым вышло из Персидского залива.