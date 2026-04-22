Словакия ждет возобновления поставок нефти по "Дружбе" 23 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром 23 апреля, сообщила в соцсети министр экономики страны Дениса Сакова.

Венгерская MOL ранее в этот день сообщила, что украинская госкомпания "Укртранснафта", ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально ее уведомила, что ремонт трудопровода завершен и транзит нефти может быть возобновлен.

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе" неисправности на территории Украины. В связи с этим действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что не снимет вето с кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти.

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить как можно более быстрое восстановление работы нефтепровода "Дружба".

В Кремле 21 апреля заявили, что российская сторона технологически готова к возобновлению транзита по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, все зависит от Киева.

Венгрия и Словакия называли возобновление транзита российской нефти условием разблокирования выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро и рассмотрения 20-го пакета санкций ЕС против России.