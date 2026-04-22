Киргизия к 2100 году может потерять до 80% своих ледников

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане заявил, что республика к 2100 году может потерять до 80% своих ледников.

"С 2020 года площадь оледенения в Кыргызстане сократилась на 16%. По прогнозам, к 2100 году республика может потерять до 80% своих ледников", - сказал Жапаров.

По его словам, изменение климата усугубило уже имеющиеся проблемы, связанные с водными ресурсами и энергетикой в регионе и мире.

"Общий ежегодный объем водных ресурсов, который формируется на территории Кыргызстана, оценивается порядка 50 млрд кубометров, из этого объема наша страна использует для собственных нужд всего лишь около 12 млрд кубометров, а остальные 38 млрд кубов уходят в соседние государства", - отметил Жапаров.

Киргизия на протяжении многих десятилетий продолжает сохранять прежние лимиты вододеления, осуществлять услуги по накоплению и попускам воды, обеспечивать содержание и безопасность гидротехнических сооружений, защиту от чрезвычайных ситуаций, продолжил президент.

"Все производимые нами работы являются по сути своей - оказанием экосистемных услуг, которые должны поддерживаться и софинансироваться всеми пользователями воды. Очевидно, что странам региона прийти к единому соглашению весьма непросто, но нам следует найти баланс интересов и выработать взаимоприемлемые решения на основе комплексного подхода при поэтапном внедрении эффективных экономических инструментов в механизмы распределения водных и энергетических ресурсов в регионе. За последний год на водохозяйственный сектор мы выделили порядка $80 млн, за последние 5 лет из бюджета на данную сферу направлено $259 млн, что составляет 2% годового бюджета страны", - сообщил Жапаров

По его оценке, выделяемых средств недостаточно для совершенствования устаревшей инфраструктуры и построения эффективной и современной системы. В связи с этим он предложил внедрить в регионе взаимовыгодный экономический компенсационный механизм в водно-энергетической сфере на современных условиях.

Кроме того, Жапаров предложил открыть в Бишкеке Региональный центр по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.