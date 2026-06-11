Трамп пригрозил Ирану еще более мощными ударами, если Тегеран не заключит сделку

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран не заключит сделку с США, Ирану грозят еще более мощные американские удары.

"Президент Трамп сказал, если они (иранцы - ИФ) не подпишут соглашение с США, он разбомбит их к чертовой матери завтрашней ночью", - сообщает телеканал Fox News.

При этом президент США заявил, что иранцы напрямую попросили его прекратить удары. "Иранцы попросили меня прекратить атаки. Атаки скоро прекратятся", - пообещал Трамп.

В ночь на четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов.