Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Тегеран будет согласен возобновить попытки дипломатического урегулирования с Вашингтоном, когда увидит в этом практическую пользу, заявил в представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. Об этом сообщает Mehr.

"Дипломатия - это инструмент для достижения национальных интересов и безопасности, и когда мы поймем, что подготовлены необходимые и логические основания для использования этого инструмента с целью реализации национальных интересов (...), мы будем действовать", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что армия Ирана полностью готова реагировать в случае возобновления вооруженного конфликта.

Также Багаи вновь обвинил США в том, что американские переговорщики при контактах с Тегераном постоянно меняют свою позицию. Он подчеркнул, что Иран бы никогда не нарушает своих обязательств, назвав подобные нарушения "привычкой США".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не Вашингтон, а Тегеран не может сформулировать переговорную позицию.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США МИД Эсмаил Багаи
