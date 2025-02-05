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В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребру

В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребру
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в образовательном центре Campus Risbergska в Эребру стали 11 человек, пишет Aftonbladet со ссылкой на представителя полиции Габриэля Хеннинга. Он не исключил, что число погибших может возрасти. Днем ранее сообщалось о 10 жертвах нападения.

Количество пострадавших полиция пока не называет. Также не раскрывается, кто именно погиб и в каком состоянии находятся раненые.

Стрелявший мертв, заявил журналистам начальник местной полиции Роберто Эйд Форест. Это 35-летний местный житель. Напавший ранее не попадал в поле зрения полиции, по предварительным данным, он не связан ни с какой из банд, террористического мотива следствие тоже пока не усматривает, передает АР по состоянию на утро среды. Дома у напавшего уже прошел обыск. Мотив нападения не установлен. Предполагается, что стрелявший действовал в одиночку. У него была лицензия на огнестрельное оружие.

Официально имя стрелявшего еще не было названо. По информации Aftonbladet, это был замкнутый человек с возможными проблемами с коммуникацией, отстранившийся от родных, не имевший работы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал случившееся в Эребру самым страшным массовым расстрелом в истории Швеции.

Школа Campus Risbergska предоставляет возможность получить начальное и среднее образование взрослым в возрасте от 20 лет, проводит курсы шведского языка для иностранцев, организует специальные программы для лиц с ограниченными возможностями. Стрельба в школе началась в середине дня 4 февраля, когда многие учащиеся уже покинули кампус после госэкзамена, сообщает АР. Во время инцидента часть людей оставалась в помещениях, затем там провели эвакуацию.

Эребру Швеция Габриэль Хеннинг Ульф Кристерссон Campus Risbergska
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