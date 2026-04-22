Поиск

Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Президент США Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике, но хочет использовать ее в качестве давления на Тегеран, сообщает в среду CNN.

"Президент считает, что блокада США Ормузского пролива будет продолжать оказывать давление на иранцев, пока идут переговоры", - сообщает телеканал. В то же время, "в команде Трампа также осознают, что чем дольше продолжается блокада, тем значительнее будет ущерб мировой экономике", передает CNN со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников телеканала, "Трамп планирует дать иранцам ограниченный срок, чтобы выработать единое предложение для возвращения к дипломатическим переговорам".

При этом CNN подчеркивает, что остается не ясным, "дошло ли сообщение Трампа до иранцев".

Источники утверждают, что администрация США "не хочет бесконечно продлевать режим прекращения огня и не намерена давать Ирану время и возможность дальше затягивать переговоры".

Изначально Трамп, как сообщает CNN, "с осторожностью относился к идее продлить первоначальное прекращение огня после крайнего срока в среду". "Он хочет, как можно скорее завершить сделку и надеялся, что давление в виде оглашения крайнего срока заставит иранцев сесть за стол переговоров до истечения времени прекращения огня", - сообщает телеканал.

Между тем ранее портал Axios сообщил, что продление перемирия США с Ираном, о котором объявил президент США накануне, как планируется, будет действовать всего несколько дней.

"Трамп готов дать им еще около трех-пяти дней перемирия, чтобы у иранцев была возможность определиться с переговорной позицией. Продление не будет бессрочным", - заявил порталу американский источник, знакомый с ситуацией.

Во вторник Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.

США Дональд Трамп Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1854 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9089 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов