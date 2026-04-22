The Guardian узнала, что Трамп не ограничивал по срокам продление перемирия с Ираном

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп при продлении режима прекращения огня с Ираном не ставил какой-либо срок, до которого Вашингтон и Тегеран должны достигнуть соглашения, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на источник.

"По словам источника, знакомого с темой, Трамп не устанавливал сроки для действия продленного перемирия с Ираном", - информирует издание.

При этом ранее западные СМИ сообщали иную информацию по данной теме. Так, Axios передавал, что продление перемирия США с Ираном, как планируется, будет действовать всего несколько дней. "Трамп готов дать им еще около трех-пяти дней перемирия, чтобы у иранцев была возможность определиться с переговорной позицией. Продление не будет бессрочным", - заявил порталу американский источник, знакомый с ситуацией.

Источники CNN также утверждали, что администрация США "не хочет бесконечно продлевать режим прекращения огня и не намерена давать Ирану время и возможность дальше затягивать переговоры".

Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность. Однако Трамп не пояснил, как долго будет действовать продленное перемирие с Ираном.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

