Трамп заявил, что Иран помиловал приговоренных к казни женщин

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Восьми иранским женщинам, которых ранее приговорили к смертной казни, отменили это наказание, сообщил в среду президент США Дональд Трамп.

"Поступила информация, что восемь женщин-участниц протестов в Иране, которых должны были казнить вечером, не пострадают. Четырех немедленно отпустят, и четырех заключат под стражу на месяц", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп поблагодарил руководство Ирана за то, что власти услышали его призыв.

Накануне Трамп призвал руководство Ирана освободить восемь женщин, которых, по данным американских властей, ожидала казнь.

По его словам, "это было бы отличным началом переговоров".

Ранее в ряде СМИ появлялась информация о том, что в Иране приговаривают к смертной казни через повешение участников прошедших в конце прошлого и в начале этого года акций протеста, в том числе женщин.