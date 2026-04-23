Поиск

В Париже ожидают выделения первого транша кредита ЕС для Киева в середине мая

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первая часть кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины может быть выделена в середине мая, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы готовы выделить первый транш с середины мая", - сказал министр в эфире "Франс-энфо".

Он отметил, что это станет возможным после того, как будет достигнуто "окончательное соглашение по кредиту в ближайшие часы или ближайшие дни благодаря снятию вето со стороны Венгрии".

Накануне постпреды стран ЕС одобрили 20-й пакет санкций в отношении РФ и кредит на 90 млрд евро для Украины благодаря тому, что Венгрия перестала блокировать меры. Теперь эти меры должны утвердить на более высоком уровне.

ЕС Украина Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9098 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1866 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов