В Париже ожидают выделения первого транша кредита ЕС для Киева в середине мая

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первая часть кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины может быть выделена в середине мая, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы готовы выделить первый транш с середины мая", - сказал министр в эфире "Франс-энфо".

Он отметил, что это станет возможным после того, как будет достигнуто "окончательное соглашение по кредиту в ближайшие часы или ближайшие дни благодаря снятию вето со стороны Венгрии".

Накануне постпреды стран ЕС одобрили 20-й пакет санкций в отношении РФ и кредит на 90 млрд евро для Украины благодаря тому, что Венгрия перестала блокировать меры. Теперь эти меры должны утвердить на более высоком уровне.