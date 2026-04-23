Иран получил первую оплату за проход по Ормузскому проливу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На счет ЦБ Ирана поступила первая оплата после введения сборов за проход судов через Ормузский пролив, заявил в четверг вице-спикер парламента страны Хамид Реза Хаджи Бабаи.

"Первые доходы от пошлин за проход через Ормузский пролив поступили на счет в ЦБ", - приводит его слова агентство "Тасним".

В сообщении не приводится размер оплаты, сколько судов осуществили ее.

Ранее иранские власти заявляли о намерении ввести сборы для судов, проходящих через Ормузский пролив. Парламент страны работал над законопроектом, позволяющим официально закрепить сборы за проход через водный коридор.

Президент США Дональд Трамп призывал Тегеран отказаться от этой идеи.

Хроника 28 февраля – 23 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
