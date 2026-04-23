Шойгу заявил, что новый кредит Украине будет иметь экономические последствия для ЕС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что новый кредит Украине в размере 90 млрд евро будет иметь экономические последствия для ЕС.

"Упомянутые расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ. Долги ЕС уже превышают 15 трлн евро", - сказал Шойгу , чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"Подтверждением этому является очередной отчет статистического агентства Евростат, согласно которому государственный долг Италии превысил отметку в 3 триллиона евро, а Франции - в 3,5 триллиона", - отметил секретарь СБ РФ.

"Обратили внимание, что 22 апреля 2026 года Европейский совет одобрил выделение киевскому режиму очередного кредита в размере 90 млрд евро на разжигание конфликта на Украине", - заявил Шойгу.

По его словам, "данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета".

Накануне стало известно, что постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций в отношении РФ и кредит на 90 млрд евро для Украины.