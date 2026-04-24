CNN сообщил о планах США нанести удары по военным объектам Ирана в Ормузском проливе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон разрабатывает планы по нанесению ударов по иранским военным целям в Ормузском проливе в случае срыва перемирия, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.

По их словам, среди рассматриваемых вариантов удары с особым упором на "динамическое поражение" иранских объектов в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, включающие также атаки на небольшие быстроходные катера, минные суда и другие асимметричные средства, которые помогли Тегерану эффективно перекрыть этот водный путь.

Axios сообщает, что КСИР установил новые мины в Ормузском проливе

Хотя военные наносили удары по иранскому военно-морскому флоту, большая часть первого месяца бомбардировок была сосредоточена на целях вдали от пролива, в глубине Ирана. Новые планы предусматривают гораздо более концентрированную бомбардировочную кампанию на побережье пролива, указывают источники.

Ранее CNN сообщал, что значительная часть береговых ракетных комплексов страны остается неповрежденной. У Ирана также есть множество катеров, которые могут быть использованы в качестве платформ для нанесения ударов по кораблям, что осложняет усилия ВМС США по открытию пролива.

По словам источников, американские военные также могут выполнить угрозу президента Дональда Трампа нанести удары по инфраструктурным и энергетическим объектам, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров. Трамп ранее уже заявлял, что США возобновят боевые действия в отсутствие дипломатического урегулирования.

Другой вариант, разработанный военными планировщиками, - это нанесение ударов по отдельным иранским военным лидерам, которые активно подрывают переговоры, отметил один из источников. Он сообщил, что это касается и Ахмада Вахиди, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции.

Дополнительные удары США, вероятно, также будут направлены на оставшиеся военные объекты Ирана, включая ракетные пусковые установки и производственные мощности, которые не были уничтожены в ходе первой волны американо-израильских атак или могли быть перемещены на новые стратегические позиции после начала перемирия, добавили источники.

Ранее CNN сообщало, что, по оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок и тысячи ударных беспилотников сохранились в ходе бомбардировок США.

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет признал на пресс-конференции, что Иран переместил часть своих оставшихся военных объектов на новые места во время перемирия, и пригрозил нанести удары по этим целям, если Иран откажется от сделки.

Как сообщает CNN, Трамп, похоже, опасается возобновления войны с Ираном и предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. В то же время, многочисленные источники подтвердили, что продление Трампом режима прекращения огня не является "бессрочным", и американские военные готовы возобновить удары, если это потребуется.

По словам двух источников, знакомых с первоначальным планированием военной операции, администрация Трампа недооценила готовность Ирана перекрыть пролив - шаг, который, вероятно, можно было бы "предотвратить", если бы США с самого начала разместили поблизости военные силы, чтобы сдержать или отреагировать на действия Тегерана.

Хроника 28 февраля – 24 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
