Поиск

США израсходовали в ходе операции против Ирана более тысячи крылатых ракет "Томагавк"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон, по последним данным, использовал в ходе проведения военной операции против Ирана более тысячи крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км, что значительно истощило запасы этого высокоточного оружия в американских арсеналах, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированных американских чиновников.

Ранее американские СМИ сообщали, что американские войска выпустили по целям в Иране с начала военной операции более 850 крылатых ракет Tomahawk, вызвав опасения Пентагона по поводу быстрого сокращения запасов этого дорогостоящего оружия.

В миреВМС США запросили из бюджета $7,3 млрд на крылатые ракеты и противоракетыЧитать подробнее

Чиновники также сообщили газете, что с начала операции американские вооруженные силы использовали от 1,5 до 2 тыс. зенитных ракет таких систем, как THAAD и Patriot, а также противоракет Standard Missile, которыми оснащаются боевые корабли.

Как отмечают чиновники, США израсходовали в Иране такое количество боеприпасов, что некоторые представители американской администрации все чаще считают, что Америка не сможет в полной мере реализовать планы по защите Тайваня от возможного китайского вторжения, если оно произойдет в ближайшее время.

Согласно проекту оборонного бюджета на 2027-й финансовый год, ВМС выделяется более $3 млрд на закупку 785 крылатых ракет Tomahawk морского базирования. В текущем финансовом году Пентагон заполучил только 58 таких ракет для пополнения запасов.

Хроника 28 февраля – 24 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Трамп ожидает встречи лидеров Израиля и Ливана Белом доме в ближайшие недели

Кувейт открывает свое воздушное пространство впервые с 28 февраля

Трамп заявил, что присутствие Путина на саммите G20 было бы полезным

WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G20

Президент США заявил, что Израиль и Ливан продлят перемирие на три недели

Трамп заверил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана

ВМС США перехватили 33 связанных с Ираном судна

Третий по счету американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Трамп предупредил, что у Ирана мало времени на договоренности с США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1888 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9103 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов