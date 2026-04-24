США израсходовали в ходе операции против Ирана более тысячи крылатых ракет "Томагавк"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон, по последним данным, использовал в ходе проведения военной операции против Ирана более тысячи крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км, что значительно истощило запасы этого высокоточного оружия в американских арсеналах, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированных американских чиновников.

Ранее американские СМИ сообщали, что американские войска выпустили по целям в Иране с начала военной операции более 850 крылатых ракет Tomahawk, вызвав опасения Пентагона по поводу быстрого сокращения запасов этого дорогостоящего оружия.

Чиновники также сообщили газете, что с начала операции американские вооруженные силы использовали от 1,5 до 2 тыс. зенитных ракет таких систем, как THAAD и Patriot, а также противоракет Standard Missile, которыми оснащаются боевые корабли.

Как отмечают чиновники, США израсходовали в Иране такое количество боеприпасов, что некоторые представители американской администрации все чаще считают, что Америка не сможет в полной мере реализовать планы по защите Тайваня от возможного китайского вторжения, если оно произойдет в ближайшее время.

Согласно проекту оборонного бюджета на 2027-й финансовый год, ВМС выделяется более $3 млрд на закупку 785 крылатых ракет Tomahawk морского базирования. В текущем финансовом году Пентагон заполучил только 58 таких ракет для пополнения запасов.