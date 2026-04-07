ВМС США запросили из бюджета $7,3 млрд на крылатые ракеты и противоракеты

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы США запросили выделить в бюджете на следующий год $3 млрд на закупку 785 крылатых ракет Tomahawk и $4,33 млрд - на 540 противоракет Standard Missile 6 (SM-6), сообщило The War Zone, ссылаясь на опубликованные Пентагоном документы.

В результате количество закупаемых крылатых ракет вырастет более чем в 14 раз, а противоракет - в 3,3 раза по сравнению с предыдущим финансовым годом. В прошлом году Конгресс профинансировал закупку только 55 ракет Tomahawk на сумму $258 млн и 166 противоракет SM-6 на сумму $1,41 млрд.

Запрос на закупку такого большого количества ракетного вооружения поступил на фоне опасений по поводу его быстрого расходования в конфликте на Ближнем Востоке, отмечает издание. С начала войны с Ираном ВМС США уже израсходовали 850 ракет Tomahawk.

Эти вооружения являются основой боевой мощи американского флота. Крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км оснащаются эсминцы и ударные подводные лодки, а противоракеты SM-6 являются одним из главных средств противоракетной обороны кораблей.

При этом и Tomahawk, и SM-6 являются одними из самых дорогих и сложных в производстве боеприпасов в арсенале Пентагона.