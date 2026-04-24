Поиск

США с начала блокады Ормузского пролива перехватили 34 связанных с Ираном торговых судна

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - С начала американской блокады Ормузского пролива ВМС США перехватили уже 34 связанных с Ираном торговых судна, выходивших из иранских портов или направлявшихся в них, заявил в пятницу на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"С начала блокады Ормузского пролива 34 судна получили приказ развернуться", - сказал Хегсет, подчеркнув, что ВМС США обеспечивают соблюдение блокады "без колебаний".

"Это включает в себя каждое судно, которое, по мнению США, соответствует нашим критериям", - сказал он. - Будь то иранские суда или суда, следующие в иранские порты и из них". При этом глава Пентагона подчеркнул, что неиранским судам разрешен транзит, и многие из них прошли пролив.

Хегсет отметил, что на этой неделе США также захватили два иранских судна "теневого флота" в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы захватим еще", - добавил Хегсет. "Никто не выходит из Ормузского пролива без американского решения", - сказал глава Пентагона.

Он указал, что блокада США "с каждым днем становится все сильнее".

Хегсет заявил, что вооруженные силы США добились "решающего военного результата всего за несколько недель" военной операции в Иране.

Миссия продолжается на новом этапе, сказал он, отметив, что у Ирана есть шанс "заключить выгодную сделку, мудрую сделку". При этом он вновь подчеркнул, что "в конечном итоге у Ирана не будет ядерного оружия".

США Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

