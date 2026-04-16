FT сообщила о разногласиях у ЕС и НАТО насчет путей развития военного производства

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Между Евросоюзом и НАТО есть разногласия по поводу того, каким образом наращивать военное производство в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Есть борьба за территории в сфере промышленной политики. Речь идет о том, кто будет обеспечивать рост производства, и как это повлияет на использование Европой вооружений в будущем", - заявил изданию неназванный чиновник.

FT напоминает, что НАТО долгое время сопротивлялось стремлению властей ЕС усиливать оборонную мощь. Однако призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО наращивать оборонные расходы вызвало пересмотр политики в сфере оборонной промышленности, где ЕС имеет больше опыта, чем НАТО.

"НАТО может определить, какие типы вооружений нужны. Но когда дело идет о нормах регулирования и финансовых инструментах, альянсу мало что есть предложить", - заявил собеседник издания.

Два чиновника ЕС отметили, что враждебность Трампа к Европе, в том числе стремление присоединить к США Гренландию - автономную часть Дании, вновь сделала актуальной планы Еврокомиссии добиться стратегической автономии в военном производстве и сократить зависимость от США. В ЕС также растет раздражение из-за сопротивления генсека НАТО Марка Рютте реализации такого подхода.

FT отмечает, что в НАТО также были недовольны инициативами ЕС создать европейскую систему ПВО и ПРО, защиту против дронов.

"Подписывайте хорошие торговые соглашения и не стойте на пути трансатлантической безопасности", - заявил неназванный сотрудник НАТО.

Чиновники ЕС отмечали, что Еврокомиссии стоит привести в соответствие с нормами НАТО свои ориентиры, стандарты и военное планирование.

Европейские промышленные группы также выражали досаду из-за "постоянных трений" между НАТО и ЕС.

По данным газеты, если страны НАТО, 23 которых также входят в ЕС, по требованию Трампа все же нарастят военные расходы до 5% от годового ВВП, то это в совокупности увеличит их на $1 трлн по сравнению с уровнем 2024 года.

Однако камнем преткновения остается вопрос, какую роль в перевооружении будет играть оружие США, в то время как в ЕС отстаивают приоритет закупок у европейского производителя. В частности, ФРГ выбрала компромиссный подход: Берлин хочет, чтобы немецкие компании получили как можно больше от трат Германии в 550 млрд евро на оборону в последующие четыре года, и чтобы Европа вкладывалась бы больше в оружие дальнего радиуса действия, в спутники и системы разведки, но при этом Европа не отказалась бы от истребителей-бомбардировщиков США F-35 и американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

По слова источников, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет обсуждать промышленную политику с Рютте 16 апреля. Также эта тема станет одной из ключевых на саммите НАТО в июле.

Трамп накануне заявил, что НАТО не пришла на помощь Вашингтону в связи с кризисом вокруг Ирана, и американской администрации не стоит тратить значительные финансовые средства на альянс.