Канал NBC сообщил, что Пентагон не признает реальный ущерб базам на Ближнем Востоке

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Иран нанес американским военным объектам на Ближнем Востоке больший ущерб, чем признавалось публично Вашингтоном, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на информированные источники.

В результате иранских ответных ударов американские военные базы получили "значительные повреждения", указали источники, отметив, что на их восстановление потребуются миллиарды долларов.

По словам источников, после начала американо-израильской военной операции 28 февраля Тегеран быстро ответил ударами по десяткам американских целей в регионе, включая радиолокационные системы, самолеты, ангары для самолетов, инфраструктуру спутниковой связи, взлетно-посадочные полосы и склады.

При этом, как отмечает телеканал, нежелание Пентагона предоставлять информацию о фактическом состоянии военных объектов на Ближнем Востоке после операции вызвало недовольство нескольких республиканских законодателей. "Мы задаем вопросы по этому поводу уже несколько недель, и до сих пор не получили никакой подробной информации, хотя Пентагон запрашивает рекордный оборонный бюджет", - сообщил телеканалу помощник одного из членов Конгресса.

