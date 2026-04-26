Трамп полагает, что чем активнее он работает, тем выше риск покушений

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что против него неоднократно совершали покушения из-за большого объема проделанной им работы.

"Они пытаются убить тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Так американский президент ответил на вопрос, почему уже не в первый раз сталкиваться с попыткой покушения.

Кроме того, он призвал сограждан "мирно решать разногласия".

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице в Вашингтоне, где проходил ежегодный вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.

Нападавшего задержали, ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет.