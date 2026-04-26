Белоусов принял участие в открытии музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов в составе официальной делегации РФ принял участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции.

В ходе церемонии глава российского военного ведомства совместно с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем в присутствии председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина и лидера КНДР Ким Чен Ына перерезали ленту в ознаменование окончания строительства и открытия комплекса.

После выступления Ким Чен Ына Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам мероприятия.

Также состоялось траурная церемония погребения на территории комплекса останков павших героев. По ее окончании Володин и Белоусов возложили венки к месту захоронения. Была объявлена минута молчания.

Российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники и возложила цветы к доске памяти с именами погибших при выполнении задач корейских военнослужащих.

По окончании церемонии открытия на территории музейно-мемориального комплекса состоялся памятный концерт, в ходе которого прозвучали песни на корейском и русском языках.

Ранее в рамках рабочего визита министр обороны РФ встретился с лидером КНДР и вручил награды военнослужащим Корейской Народной Армии, проявившим мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.