Поиск

Белоусов принял участие в открытии музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов в составе официальной делегации РФ принял участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции.

В ходе церемонии глава российского военного ведомства совместно с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем в присутствии председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина и лидера КНДР Ким Чен Ына перерезали ленту в ознаменование окончания строительства и открытия комплекса.

После выступления Ким Чен Ына Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам мероприятия.

Также состоялось траурная церемония погребения на территории комплекса останков павших героев. По ее окончании Володин и Белоусов возложили венки к месту захоронения. Была объявлена минута молчания.

Российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники и возложила цветы к доске памяти с именами погибших при выполнении задач корейских военнослужащих.

По окончании церемонии открытия на территории музейно-мемориального комплекса состоялся памятный концерт, в ходе которого прозвучали песни на корейском и русском языках.

Ранее в рамках рабочего визита министр обороны РФ встретился с лидером КНДР и вручил награды военнослужащим Корейской Народной Армии, проявившим мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.

Строительство Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции началось в Пхеньяне в октябре 2025 года. Музей расположен на улице Новых Звезд - получившей название в честь воинов, отдавших жизнь в боях за освобождение Курской области. По другую сторону улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся в боях военнослужащих Корейской народной армии.

Пхеньян КНДР Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1921 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов