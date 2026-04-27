США дали Филиппинам до 16 мая разрешение на закупку нефти из РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы Минэнерго Филиппин Алессандро Салес заявил, что США удовлетворили запрос Филиппин на продление разрешения на закупку российской нефти и нефтепродуктов, в обход санкций против РФ, сообщают западные СМИ.

По его словам, такое разрешение теперь действует с 17 апреля до 16 мая. Он отметил, что это разрешение может применяться ко всем желающим без исключения.

В свою очередь министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин заявила, что у страны по-прежнему есть запасы топлива на 54 дня. Она добавила, что мораторий на новые проекты в угольной энергетике останется в силе, несмотря на призывы различных бизнес-групп отменить запрет из-за рисков для энергетической безопасности, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

В конце марта издание Phil Star, что Филиппины получили партию нефти из России впервые за пять лет. Спустя несколько дней Bloomberg сообщило, что филиппинская компания Petron Corporation закупила у РФ 2,48 млн баррелей нефти и может продолжить закупки в случае, если конфликт на Ближнем Востоке не разрешится в ближайшей перспективе.

Этой весной Минфин США выдал лицензию, разрешающую торговлю нефтью из РФ и Ирана без риска американских санкций. На такой шаг Вашингтон пошел, пытаясь сдержать рост цен на нефть во время американской военной операции против Ирана. Ранее в апреле глава Минфина США Скотт Бессент продлил срок действия этой генлицензии, хотя изначально заявлял, что не планирует это делать. Позже министр объяснил, что согласился на продление по просьбе партнеров США.

Филиппины США
Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

