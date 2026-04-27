США дали Филиппинам до 16 мая разрешение на закупку нефти из РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы Минэнерго Филиппин Алессандро Салес заявил, что США удовлетворили запрос Филиппин на продление разрешения на закупку российской нефти и нефтепродуктов, в обход санкций против РФ, сообщают западные СМИ.

По его словам, такое разрешение теперь действует с 17 апреля до 16 мая. Он отметил, что это разрешение может применяться ко всем желающим без исключения.

В свою очередь министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин заявила, что у страны по-прежнему есть запасы топлива на 54 дня. Она добавила, что мораторий на новые проекты в угольной энергетике останется в силе, несмотря на призывы различных бизнес-групп отменить запрет из-за рисков для энергетической безопасности, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

В конце марта издание Phil Star, что Филиппины получили партию нефти из России впервые за пять лет. Спустя несколько дней Bloomberg сообщило, что филиппинская компания Petron Corporation закупила у РФ 2,48 млн баррелей нефти и может продолжить закупки в случае, если конфликт на Ближнем Востоке не разрешится в ближайшей перспективе.

Этой весной Минфин США выдал лицензию, разрешающую торговлю нефтью из РФ и Ирана без риска американских санкций. На такой шаг Вашингтон пошел, пытаясь сдержать рост цен на нефть во время американской военной операции против Ирана. Ранее в апреле глава Минфина США Скотт Бессент продлил срок действия этой генлицензии, хотя изначально заявлял, что не планирует это делать. Позже министр объяснил, что согласился на продление по просьбе партнеров США.