В Вашингтоне заявили, что хотели бы побыстрее отказаться от продлений лицензии на нефть РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Администрация США хотела бы побыстрее отказаться от практики продления лицензии, разрешающей странам покупку нефти из РФ, заявил во вторник глава Госдепа Марко Рубио.

"Надеюсь, это скоро закончится", - сказал он на слушаниях в Сенате.

При этом Рубио подчеркнул, что эти решения "будут зависеть от развития событий". Он также напомнил, что любые решения по лицензии будет принимать Минфин США, а не Госдеп.

Он напомнил, что решение Вашингтона на время разрешать некоторые торговые операции с нефтью из РФ было принято в виде исключения, и речь не идет о глобальном изменении американской санкционной политики в отношении Москвы.

Рубио также отметил, что в условиях почти полной остановки движения судов через Ормузский пролив США смогли нарастить собственный экспорт энергоносителей.

Американский Минфин начал в этом году выдавать временную лицензию на покупку странами нефти из РФ. В Вашингтоне объяснили это решение стремлением минимизировать влияние иранского кризиса на цены на нефть в мире.