Мерц допустил, что Украине придется признать потерю части своей территории

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части ее территории ради перспектив вступления страны в Евросоюз, сообщают западные СМИ. Он высказал это мнение, когда посещал школу в Марсберге.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской", - сказал он.

Мерц, однако, предостерег Киев от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС, заявив, что Украина не может присоединиться к союзу, пока идет кризис, и должна соответствовать строгим критериям для приема. По его словам, для Украины вступление в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года не является реалистичным.

На прошлой неделе Мерц уже заявлял, что, по его мнению, вступление Украины в ЕС не может осуществиться в кратчайшие сроки.

На прошлой неделе председатель Европейского совета Антониу Кошта также сказал, что момент, когда Украина вступит в Евросоюз, на данный момент определить невозможно.