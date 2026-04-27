Молдавский суд выдал ордер на арест Илана Шора

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Молдавии выдал ордер на арест проживающего за рубежом бизнесмена Илана Шора.

Согласно обвинению, он является главным фигурантом в деле о незаконном финансировании молдавской партии Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE).

Как сообщила пресс-служба суда, Шор обвиняется в организации незаконного финансирования партии, в том числе за счёт средств организованной преступной группы. Его действия квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса как "организация и подстрекательство к незаконному финансированию политических формирований".

"Обвиняемый Илан Шор, осознавая противоправный характер своих действий, финансировал политический проект с проевропейской ориентацией для усиления влияния на политические, электоральные и социальные процессы в Республика Молдова", - отмечается в сообщении.

Следствие считает, что через посредника - Александра Нестеровского (бывший депутат парламента, который осужден на 12 лет лишения свободы, но скрывается в Приднестровском регионе - ИФ) – была установлена связь с бывшим депутатом Ариной Спэтару, которой предложили возглавить политический проект. Для обсуждения деталей ей организовали поездку в Израиль, где она встретилась с Шором. Она согласилась сотрудничать, предварительно согласовав свои действия с правоохранительными органами.

После возвращения, под контролем правоохранительных органов, Нестеровский передал Спэтару $50 тыс., 100 тыс. леев, а также мобильный телефон с каналом защищенной связи. За эти действия Нестеровский ранее был осужден, но успел скрыться за границей от правосудия.

По данным обвинения, в дальнейшем Шор привлек еще двух лиц (уже осужденных) для создания или перехвата руководства проевропейской партии с целью участия в местных выборах и сохранения влияния. Общая сумма предполагаемого незаконного финансирования составила $452 тыс.

Суд направил в Россию запрос о международной правовой помощи для уведомления Шора о предъявленных обвинениях.

Шор в 2021 году был осужден в Молдавии на 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в участии в организованной преступной группировке, организовавшей в 2014 году кражу миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Шор был акционером двух банков в Молдавии. На прошлой неделе по этому же делу был приговорен к 19 годам лишения свободы бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Шор и Плахотнюк покинули Молдавию после смены власти в 2019 году. Плахотнюк в прошлом году был задержан в Греции, а Шор продолжает скрываться за рубежом.

Год назад молдавские компетентные органы аннулировали документы Шора. Агентство публичных услуг Молдавии мотивировало это тем, что документы были оформлены с нарушением законодательства и без личного присутствия Шора. При этом использовались старые фотографии заявителя. После оформления документы были переданы третьим лицам, что противоречит законодательным нормам.

При этом у Шора есть гражданство Израиля, а в феврале 2025 года ему было предоставлено гражданство России. С тех пор Шор проживает в Москве вместе со своей супругой – певицей Жасмин.