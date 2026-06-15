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Совет ЕС ввел санкции против соратников молдавского политика и бизнесмена Шора

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник, что принял ограничительные меры в отношении шести лиц, "ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Республики Молдова".

Сообщается, что в санкционный список внесены "члены организаций-преемников запрещенной политической партии "ШОР" и "близкие соратники Илана Шора (молдавский бизнесмен и политик - ИФ)", уже находящегося под санкциями ЕС.

Как считают в Брюсселе, эти лица "активно участвовали в (...) операциях, направленных на срыв парламентских выборов в сентябре 2025 года, координируя схемы подкупа избирателей и кампании дезинформации".

Некоторые из лиц, попавших под санкции, также связаны с включенной в список ЕС организацией "Евразия" - базирующейся в России неправительственной организацией, отмечается в коммюнике совета.

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В документе называются, в частности, лидер партии Inima Moldovei Ирина Влах, а также граждане России Антон Трегуб и Антон Усов.

С учетом этого последнего пополнения санкционного списка ограничительные меры ЕС, связанные с Молдавией, в настоящее время распространяются на 29 физических и пять юридических лиц.

Активы физических и юридически лиц, включенных в санкционный список ЕС, подлежат замораживанию. Также запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы, как напрямую, так и косвенно. Кроме того, в отношении включенных в список физических лиц действует запрет, препятствующий их въезду или транзиту через территории любого государства-члена ЕС.

ЕС Молдавия Илан Шор
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