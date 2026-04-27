Аракчи на переговорах в РФ рассказал о процессе урегулирования конфликта Ирана с США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе ирано-американских переговоров по завершению конфликта в регионе, отметив деструктивные действия со стороны Вашингтона, говорится в сообщении иранского МИД в понедельник.

"На этой встрече, которую также посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, глава иранского МИД рассказал о дипломатическом процессе (...), о работе над окончательным завершением навязанной войны и установлении мира и безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Аракчи подчеркнул, что действия Вашингтона, в частности, "завышенные ожидания, постоянная смена позиции, агрессивная риторика и нарушения обязательств", с точки зрения Ирана, затормаживают дипломатический прогресс, информирует иранский МИД.