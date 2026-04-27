Глава МИД Ирана получил от РФ заверения в готовности развивать сотрудничество

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в понедельник, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил заверения в готовности расширять сотрудничество между двумя странами.

"Президент России подчеркнул готовность РФ расширять сотрудничество в различных областях", - говорится в заявлении МИД Ирана по итогам встречи Аракчи и Путина в Санкт-Петербурге.

В нем указывается, что речь идет "обо всех сферах, которые представляют взаимный интерес". Сотрудничество между странами основано на соглашении о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, напоминают в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Аракчи, согласно сообщению иранского МИД, сообщил Путину о ходе ирано-американских переговоров по завершению конфликта в регионе, отметив деструктивные действия со стороны Вашингтона.

"На этой встрече, которую также посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, глава иранского МИД рассказал о дипломатическом процессе (...), о работе над окончательным завершением навязанной войны и установлении мира и безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Аракчи подчеркнул, что действия Вашингтона, в частности "завышенные ожидания, постоянная смена позиции, агрессивная риторика и нарушения обязательств", с точки зрения Ирана, затормаживают дипломатический прогресс, информирует иранский МИД.

Иранские СМИ в свою очередь сообщают, что Аракчи в беседе с иранскими журналистами поблагодарил "российских друзей за поддержку в войне" против США и выразил стремление Ирана "продолжить стратегическое сотрудничество с РФ в создавшихся новых реалиях".

По словам главы МИД Ирана, на встрече "были представлены очень хорошие идеи" и "заложены очень хорошие основы для сотрудничества" двух стран.