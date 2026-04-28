Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, накануне встречавшийся с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку и подчеркнул глубину стратегического партнерства двух стран.

"Мы рады взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в условиях значительной неопределенности в регионе. Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства", - написал Аракчи в соцсети.

В миреАракчи на переговорах в РФ рассказал о процессе урегулирования конфликта Ирана с СШАЧитать подробнее

По его словам, Тегеран благодарен Москве за солидарность и приветствует поддержку России в дипломатической деятельности.

Как сообщалось, Путин провел встречу с Аракчи 27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Президент сообщил министру, что получил на прошлой неделе послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По словам Путина, Россия надеется, что иранский народ пройдет сложный период испытаний и наступит мир.

Позже иранский МИД информировал, что в ходе встречи Аракчи рассказал президенту РФ о ходе ирано-американских переговоров по завершению конфликта в регионе, отметив деструктивные действия со стороны Вашингтона. Также в дипведомстве подчеркнули, что Аракчи получил заверения в готовности расширять сотрудничество Ирана и России в различных областях.

РФ Санкт-Петербург Иран Аббас Аракчи Владимир Путин
Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

 Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

 Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

Госсекретарь США назвал основную проблему в отношениях с Ираном

Трамп с супругой приняли британских короля и королеву в Белом доме

 Трамп с супругой приняли британских короля и королеву в Белом доме

США угрожают санкциями иностранным организациям за оказание услуг авиакомпаниям Ирана

Иран обвинил США в легализации пиратства после захвата нефтяных танкеров

 Иран обвинил США в легализации пиратства после захвата нефтяных танкеров

Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на удары по целям в Ливане

Стрелявшего на приеме в Вашингтоне обвинили в попытке покушения на Трампа

 Стрелявшего на приеме в Вашингтоне обвинили в попытке покушения на Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9154 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1940 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов