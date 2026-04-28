Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, накануне встречавшийся с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку и подчеркнул глубину стратегического партнерства двух стран.

"Мы рады взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в условиях значительной неопределенности в регионе. Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства", - написал Аракчи в соцсети.

По его словам, Тегеран благодарен Москве за солидарность и приветствует поддержку России в дипломатической деятельности.

Как сообщалось, Путин провел встречу с Аракчи 27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Президент сообщил министру, что получил на прошлой неделе послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По словам Путина, Россия надеется, что иранский народ пройдет сложный период испытаний и наступит мир.

Позже иранский МИД информировал, что в ходе встречи Аракчи рассказал президенту РФ о ходе ирано-американских переговоров по завершению конфликта в регионе, отметив деструктивные действия со стороны Вашингтона. Также в дипведомстве подчеркнули, что Аракчи получил заверения в готовности расширять сотрудничество Ирана и России в различных областях.