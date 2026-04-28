Поиск

Кишинев намерен добиваться вывода российских военных из Приднестровья

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кишинев будет добиваться вывода российских военных из Приднестровья, заявил Radio Moldova вице-премьер-министр Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь.

"Кишинев продолжит добиваться вывода войск, но это не случится одномоментно. Это не произойдет завтра-послезавтра. Но направление политики абсолютно ясно - сокращение потенциала этой группировки", - сказал он и добавил, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье не представляет для республики серьезной угрозы.

"Военный потенциал ОГРВ очень и очень скромен. ОГРВ представляет угрозу для безопасности Республики Молдова в целом, как и для Украины, но это не та серьезная угроза, которая потребовала бы каких-то срочных мер", - сказал вице-премьер.

Киверь напомнил о недавнем признании персонами нон-грата в Молдавии командования ОГРВ, что "затруднит ротацию".

"Достижение устойчивого и справедливого мира в соседней стране позволит создать предпосылки и для приднестровского урегулирования, а также вывода российских войск с территории Молдавии", - заявил Киверь.

21 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Молдавия не представляет экзистенциальной опасности для России, при этом попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем или заменить российских военных спровоцируют негативные последствия для Кишинева.

"Надеемся все же, что по самому негативному сценарию события развиваться не будут. Мы неоднократно предупреждали на всех уровнях, что любые попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем, как и стремление заменить российских миротворцев "контингентом стран Запада", спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона. Ответственность за это понесут именно Санду и ее команда", - заявил он.

"Очевидно, власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья Оперативную группу российских войск. 17 апреля Главная инспекция по миграции Молдавии по формальному признаку объявила нежелательными лицами командование ОГРВ в Приднестровье", - заявил Шойгу.

"Таким образом, молдавские власти фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона, - отметил он. - Этот политический шаг однозначно подтверждает твердое намерение нынешнего руководства в Кишиневе идти на дальнейшее обострение ситуации".

Молдавия Евросоюз Сергей Шойгу Приднестровье ОГРВ Валерий Киверь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1947 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов