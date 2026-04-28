В Грузии определили трех кандидатов на патриарший престол

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Члены Синода Грузинской православной церкви на специальном заседании назвали трех кандидатов на патриарший престол - митрополитов Шио, Иоба и Григола.

"В ближайшее время из этих трех кандидатов на расширенном собрании представителей церкви будет избран патриарх", - сообщил журналистам руководитель Службы патриархии Грузии по связям с общественностью, дьякон Андриа Джагмаидзе.

Местоблюститель патриаршего престола Шио получил 20 голосов членов Синода, остальные два кандидата по семь голосов.

Джагмаидзе напомнил, что, кандидат должен быть по происхождению грузином, иметь образование и его возраст должен быть от 40 до 70 лет.

Католикос-патриарх Грузии Илиа II умер 17 марта. Он был похоронен в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта.