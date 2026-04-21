В патриархии Грузии готовятся объявить кандидатов на патриарший престол

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заседание Священного Синода в патриархии Грузии, на котором планируется объявление трех кандидатов на патриарший престол, состоится 28 апреля, сообщила патриархия.

Католикосом-патриархом Грузии становится тот иерарх, который получит более половины голосов в первом же голосовании. Если результаты голосования распределяются иначе, проводится повторное голосование между двумя лидирующими кандидатами.

На данный момент Грузинской Церковью временно управляет митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Скончавшийся 17 марта в возрасте 93 лет католикос-патриарх Грузии Илиа II назначил его местоблюстителем патриаршего престола еще в 2017 году.

Уже сейчас как СМИ, так и многие представители Грузинской православной церкви в беседах с журналистами называют владыку Шио наиболее вероятным кандидатом на патриарший престол.

Грузия Грузинская Церковь Илиа II
