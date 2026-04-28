Армения и Турция обсуждают возобновление железнодорожного сообщения

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Представители Армении и Турции провели заседание рабочей группы по вопросу возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, сообщили в МИД Армении.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках нормализации армяно-турецких отношений, 28 апреля в Карсе состоялось заседание армяно-турецкой совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция)", - заявило ведомство.

В посольстве США в Армении встречу рабочей группы назвали "историческим прогрессом на пути к мирному и процветающему Южному Кавказу".

"Восстановление этого ключевого транспортного сообщения между Арменией и Турцией является важным шагом в открытии региональных транспортных маршрутов и обеспечении региональной стабильности. Основа для такого знакового события была заложена на саммите в Вашингтоне 8 августа, организованном президентом Трампом. Посольство США в Армении приветствует эти конкретные шаги по возобновлению экономических и социальных связей между Арменией и Турцией", - заявила американская дипмиссия.

Между Анкарой и Ереваном отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы и нормализации отношений. Между странами действует авиасообщение.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP)) на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. Проект TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.