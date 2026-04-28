Трамп заявил, что Иран сообщил ему о стремлении быстрее согласовать открытие Ормузского пролива

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона оказалась в сложной ситуации и просит США как можно быстрее согласовать открытие Ормузского пролива.

"Иран только что проинформировал нас о том, что они "в состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются разобраться в том, кто управляет их страной (я верю, что они смогут это сделать!)" - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Ранее Трамп утверждал, что Тегеран испытывает кризис власти, однако в Иране уверяют, что подобной проблемы в стране нет.

Хроника 28 февраля – 28 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран Ормузский пролив
