Трамп поблагодарил власти Ирана за отказ от казни протестовавших

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп удовлетворен решением иранских властей не казнить участников протестов. Он написал об этом в Truth Social.

"Я глубоко ценю тот факт, что все запланированные казни через повешение, которые должны были состояться вчера (их запланировано было более 800), были отменены руководством Ирана. Спасибо!" - написал он.

EFE со ссылкой на представителей иранских властей сообщило, что с начала протестов в Иране были задержаны около трех тысяч человек, подозреваемых в участии в беспорядках или в причастности к террористическим группировкам. Детали не раскрывались.

Протесты в Иране начались в самом конце минувшего года из-за ухудшения экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты, но позже на них стали звучать и политические призывы.