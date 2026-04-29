ЕК усмотрела нарушения в доступе детей младше 13 лет к Instagram и Facebook

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия признала принадлежащие Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) соцсети Instagram и Facebook нарушающими закон о цифровых услугах (DSA) за неспособность "должным образом выявлять, оценивать и снижать риски доступа к их сервисам для несовершеннолетних младше 13 лет".

"Несмотря на то, что собственные условия использования Meta устанавливают минимальный возраст для безопасного доступа к Instagram и Facebook на уровне 13 лет, принятые компанией меры по обеспечению соблюдения этих ограничений, похоже, неэффективны. Эти меры не обеспечивают адекватной защиты от доступа несовершеннолетних младше 13 лет к их сервисам и не позволяют оперативно выявлять и отстранять их, если доступ уже получен", - говорится в коммюнике ЕК.

Например, при создании учетной записи дети младше 13 лет могут ввести ложную дату рождения, а эффективного механизма проверки введеннех данных нет.

ЕК указывает на то, что инструмент Meta для сообщения о детях младше 13 лет на платформе сложен в использовании и неэффективен, и даже когда поступает сообщение о случае, не соответствующем возрастному порогу, часто не проводится надлежащего контроля, и ребенок может продолжать пользоваться сервисом без каких-либо проверок.

Meta обязана эффективно противодействовать и снижать риски для детей младше 13 лет на платформах, которые должны обеспечивать высокий уровень безопасности и защиты для несовершеннолетних, считает ЕК.

В соответствии с правом на защиту Instagram и Facebook теперь могут изучить материалы расследования ЕК и ответить в письменной форме на предварительные выводы. Платформы могут принять меры по устранению нарушений в соответствии с руководством по защите несовершеннолетних DSA.

"Если мнение комиссии в конечном итоге подтвердится, она может вынести решение о несоблюдении требований, которое способно повлечь за собой штраф, соразмерный нарушению, но не превышающий 6% от общего годового оборота по всему миру поставщика услуг. Комиссия также может налагать периодические штрафные платежи, чтобы принудить платформу соблюдать требования", - сообщила ЕК.