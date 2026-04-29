Литва и Польша планируют обсудить возможность повысить уровень контактов с Белоруссией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Литва и Польша планируют обсудить возможность восстановления контактов с Минском на более высоком уровне, сообщила журналистам литовский премьер-министр Инга Ругинене. Об этом сообщает LRT.

"После обмена политическими заключенными между Польшей и Беларусью возможности восстановления политического диалога на более высоком уровне с Минском планируется обсудить на встрече с премьер-министром Польши, запланированной на июнь", - сказала Ругинене.

"Я надеюсь встретиться с премьер-министром (Польши - ИФ) в июне. И, по всей видимости, будет возможность обсудить это более подробно", - подчеркнула она.

Глава правительства напомнила, что ранее Вильнюс выставил Минску ряд условий для восстановления диалога на более высоком, чем технический, уровне. В числе таких условий - прекращение инцидентов с воздушными шарами контрабандистов на границе, возвращение всех литовских грузовиков со спецстоянок в Белоруссии без каких-либо финансовых условий, а также решение проблемы с нелегальными мигрантами.

"У нас своя повестка дня, мы действительно действуем в соответствии с намеченными целями. Мы уже публично заявляли, что не видим проблем в организации такой встречи (переговоров с Белоруссией - ИФ), если будут соблюдены определенные условия", - отметила Ругинене.

28 апреля на границе Белоруссии и Польши произошел обмен задержанными по формуле "пять на пять". Обмен был проведен белорусским Комитетом государственной безопасности и польским Агентством внешней разведки. Варшаве переданы осужденные в Белоруссии и России за шпионаж, Минску - пятеро граждан Белоруссии, России и других стран СНГ, задержанных на территории различных стран Евросоюза.