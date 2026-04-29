Глава Евросовета посетовал на многостороннюю зависимость ЕС в эконмике

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в складывающейся международной экономической обстановке платит высокую цену за свою многостороннюю зависимость, и ему необходимы решительные действия ради всеобъемлющей безопасности, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в Европейском экономическом и социальном комитете.

"Европа подверглась воздействию многочисленных внешних событий: продолжение войны на Украине, американские тарифы, нарушающие международный глобальный и торговый порядок, демонстрация Китаем своей экономической мощи и война на Ближнем Востоке, приведшая к третьему нефтяному кризису. Это показывает цену, которую мы платим за нашу многочисленную зависимость в фрагментированной международной торговой системе, которая сводит на нет преимущества глобальной экономической интеграции", - сказал он.

По его словам, "эта цена особенно высока для энергетики и электроэнергии, что влияет на наших граждан и наши компании".

"Этот более враждебный и неопределенный геополитический контекст требует от Евросоюза более решительных действий для обеспечения нашей экономической и технологической безопасности, решений, необходимых для гарантий стабильности нашей социальной модели, создания возможностей для наших граждан и превращения Евросоюза в привлекательное место для жизни и инвестиций", - продолжил глава Евросовета.

Он назвал задачи, решение которых, по его мнению, должно привести к этим целям. Во-первых, программа повышения конкурентоспособности. "Нам необходимы масштаб, простота и скорость. Речь идет о снижении и устранении ненужных барьеров между нашими национальными рынками, особенно для малых и средних предприятий, чтобы раскрыть потенциал нашего внутреннего рынка и упростить торговлю между нами", - объяснил Кошта.

Во-вторых, отметил он, речь идет о реализации "плана по созданию подлинно европейских оборонных и защитных возможностей для безопасности наших граждан и мирного проекта, определяющего наш союз". Это касается восстановления контроля над энергетическим суверенитетом ЕС и декарбонизации европейской экономики, использования превосходства в науке и исследованиях, привлечения талантов в области искусственного интеллекта и других стратегических технологий.

Третья задача - "торговая повестка дня". Кошта считает ЕС предсказуемым и надежным торговым партнером и источником общего процветания для более чем 80 стран, с которыми он имеет торговые отношения. "Евросоюз является центром торговли, основанной на правилах, и глобальным экономическим стабилизатором", - заявил глава Евросовета. При этом он напомнил о недавних торговых соглашениях с Mercosur и с Индией, "каждое из которых охватывает торговые потоки на сумму более 100 млрд евро в интересах почти 3 млрд граждан".

Кошта подчеркнул, что "три повестки - конкурентоспособность, суверенитет и торговля - пересекаются и взаимно усиливают друг друга".