Один из трех авианосцев ВМС США на Ближнем Востоке вскоре покинет регион

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford, находящийся в походе рекордные 10 месяцев, в ближайшие дни покинет Ближний Восток и направится домой на базу, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

Авианосец USS Gerald R. Ford, несущий боевое дежурство в северной части Красного моря, является одним из трех американских авианосцев, сосредоточенных в районе Ближнего Востока. В Аравийском море к юго-востоку от Ирана также находятся авианосцы USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush.

По словам источников, уход авианосца USS Gerald R. Ford будет значительной потерей для американской огневой мощи в регионе на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и Ираном.

Что касается экипажа корабля, то это будет облегчением для примерно 4,5 тыс. моряков, которые находились в дальнем походе 10 месяцев, отметили источники. Кроме того, возвращение на базу позволит авианосцу пройти ремонт, в котором он остро нуждается, в том числе в связи с крупным пожаром, который произошел на его борту 12 марта во время выполнения боевых задач.

